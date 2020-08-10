«Соболезную, но это мои обязанности»

«Мы готовимся к матчам, я знаю его ситуацию. Это печальная и грустная ситуация. Я попросил прощения перед тем, как показать желтую карточку. Сказал: «Я тебе соболезную, извини, но это мои обязанности». Он сказал, что никаких проблем», — заявил Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».