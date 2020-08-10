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«Соболезную, но это мои обязанности». Казарцев — о желтой карточке Соболеву за снятую в память о матери майке 

SPORT24.ru и ещё 27 49 минут назад
«Соболезную, но это мои обязанности»
Фото: РИА Новости
Главный арбитр матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев рассказал, почему показал желтую карточку нападающему москвичей Александру Соболеву за снятую майку. Отличившись, форвард красно-белых стянул с себя игровую майку, под которой находилась футболка с фотографией его матери. Она скончалась 1 августа от сердечного приступа.

«Мы готовимся к матчам, я знаю его ситуацию. Это печальная и грустная ситуация. Я попросил прощения перед тем, как показать желтую карточку. Сказал: «Я тебе соболезную, извини, но это мои обязанности». Он сказал, что никаких проблем», — заявил Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Футбол , Василий Казарцев , Александр Соболев
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