«Соболезную, но это мои обязанности»

Главный арбитр матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев рассказал, почему показал желтую карточку нападающему москвичей Александру Соболеву за снятую майку. Отличившись, форвард красно-белых стянул с себя игровую майку, под которой находилась футболка с фотографией его матери. Она скончалась 1 августа от сердечного приступа.
«Мы готовимся к матчам, я знаю его ситуацию. Это печальная и грустная ситуация. Я попросил прощения перед тем, как показать желтую карточку. Сказал: «Я тебе соболезную, извини, но это мои обязанности». Он сказал, что никаких проблем», — заявил Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс. Дзене