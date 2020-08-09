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«Спартак» упустил победу над «Сочи» в первом туре РПЛ 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
«Спартак» сыграл вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Фото: @fcsm_official Twitter
Московский «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 2:2.
В составе «Спартака» забили Александр Соболев и Джордан Ларссон, отличившиеся на 8-й и 10-й минутах с передач Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева.
«Сочи» ответил голами Дмитрия Полоза, и Кристиана Нобоа, реализовавших пенальти на 15-й и 90-й минутах соответственно.
Ранее сообщалось, что арбитр Федотов жёстко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Сочи» за жёлтую карточку Соболеву.
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