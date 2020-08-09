Федун: «Спартак» снимается с чемпионата 

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун после поражение от «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил что намерен снять команду с чемпионата.
«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что «Спартак» упустил победу над «Сочи» в первом туре РПЛ.