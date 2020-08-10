Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

Судья скандального матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев впервые объяснил второй пенальти в ворота красно-белых 

SPORT24.ru и ещё 13 43 минуты назад
Судья впервые объяснился за пенальти «Спартаку»
Фото: ТАСС
Главный арбитр матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев рассказал, за что он назначил второй пенальти в ворота москвичей в самом конце встречи. Судья усмотрел нарушение правил со стороны центрального защитника красно-белых Самюэля Жиго на полузащитнике сочинцев Анатолии Немченко уже после того, как тот нанес удар по воротам.

«Многие думают, что если игрок нанес удар, то неважно, что с ним случилось дальше. Но это неправда: судья все равно должен оценивать эпизод на наличие нарушений. И я увидел нарушение правил.

После матча на повторе заметил, что интенсивность движения Жиго оказалась ниже, чем мне показалось вживую. Я не согласен, что тут явная ошибка: основания были и для пенальти, и для продолжения игры.

Могу признаться, что, наверное, оснований продолжить игру было больше, чем назначить пенальти», — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
SPORT24.ru: последние новости
Широков озверел на матче любительских команд. Дал судье по лицу и пошел добивать ногами Широков озверел на матче любительских команд. Дал судье по лицу и пошел добивать ногами Губерниев: «Что там, «Спартак» снялся? Или снялся в кино?» Губерниев: «Что там, «Спартак» снялся? Или снялся в кино?» Форвард «Спартака» Кокорин надеется быть в строю к матчу с «Ахматом» Форвард «Спартака» Кокорин надеется быть в строю к матчу с «Ахматом»
Футбол , Василий Казарцев , Анатолий Немченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев отреагировал на скандал вокруг «Спартака»
Губерниев отреагировал на скандал вокруг «Спартака»
Карпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзко
Карпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзко
Результат матча «Спартак» ‑ «Сочи» предложили аннулировать
Результат матча «Спартак» ‑ «Сочи» предложили аннулировать
Карпин: Федун может сказать всё что угодно
Карпин: Федун может сказать всё что угодно
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение