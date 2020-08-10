Судья впервые объяснился за пенальти «Спартаку»

Главный арбитр матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев рассказал, за что он назначил второй пенальти в ворота москвичей в самом конце встречи. Судья усмотрел нарушение правил со стороны центрального защитника красно-белых Самюэля Жиго на полузащитнике сочинцев Анатолии Немченко уже после того, как тот нанес удар по воротам.
«Многие думают, что если игрок нанес удар, то неважно, что с ним случилось дальше. Но это неправда: судья все равно должен оценивать эпизод на наличие нарушений. И я увидел нарушение правил.
После матча на повторе заметил, что интенсивность движения Жиго оказалась ниже, чем мне показалось вживую. Я не согласен, что тут явная ошибка: основания были и для пенальти, и для продолжения игры.
Могу признаться, что, наверное, оснований продолжить игру было больше, чем назначить пенальти», — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».