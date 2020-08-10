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«Спартак» уговорили остаться в РПЛ 

Lenta.ru и ещё 51 1 час назад
«Спартак» уговорили остаться в РПЛ
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уговорил владельца московского «Спартака» Леонида Федуна оставить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
После матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» Дюков и Федун встретились и поговорили. «Федун считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки против нее», — отметил источник издания в РФС.
В «Спартаке» сообщили, что Дюкову удалось быстро отговорить Федуна от снятия команды с первенства. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. "Спартак" сниматься не будет», — заключил источник.
О том, что красно-белые могут отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше РПЛ, Федун заявил 9 августа. По мнению функционера, судейство в матче с «Сочи» было предвзятым. В частности, второй пенальти, назначенный в ворота «Спартака» на 90-й минуте и реализованный Кристианом Нобоа, был назначен ошибочно, что позднее признал глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
Встреча прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени.
Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
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Комментарии 2
Футбол , Александр Дюков , Леонид Федун , Кристиан Нобоа , Виктор Кашшаи , Спартак , РФС
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