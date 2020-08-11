УЕФА отменил матч ЛЧ из-за коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, коронавирус был выявлен у одного из футболистов «Дриты», после чего вся команда была помещена на карантин.

Отмечается, что решение о будущем этого матча будет объявлено позднее.

Встреча должна была пройти в швейцарском Ньоне 11 августа, а её победитель должен был выйти в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее «Атлетико» назвал имена игроков, заболевших коронавирусом перед матчем ЛЧ.