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УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
УЕФА отменил матч ЛЧ из-за коронавируса
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, коронавирус был выявлен у одного из футболистов «Дриты», после чего вся команда была помещена на карантин.
Отмечается, что решение о будущем этого матча будет объявлено позднее.
Встреча должна была пройти в швейцарском Ньоне 11 августа, а её победитель должен был выйти в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Ранее «Атлетико» назвал имена игроков, заболевших коронавирусом перед матчем ЛЧ.
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Футбол , УЕФА
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