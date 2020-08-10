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Повторный тест одного из двух игроков «Зенита» дал положительный результат на коронавирус 

ТАСС и ещё 22 3 часа назад
У футболиста «Зенита» подтвержден коронавирус
Фото: ТАСС
Тесты на коронавирусную инфекцию двух футболистов "Зенита" показали сомнительный результат, повторный тест одного из них подтвердил диагноз. Об этом рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее "Зенит" сообщил, что две недели назад был выявлен сомнительный результат теста одного представителя команды. Затем он сдал еще три теста, результаты которых были отрицательными, но представитель клуба все равно помещен на карантин.

"Что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ [Российскую премьер-лигу] и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора", — сказал Семак.

"Зенит" в минувшем сезоне стал чемпионом России и обладателем Олимп — Кубка России. 8 августа команда завоевала Олимп — Суперкубок России.
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Комментарии
Футбол , Зимние виды спорта , Сергей Семак , Зенит , Роспотребнадзор
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