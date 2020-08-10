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Криштиану Роналду — лучший игрок «Ювентуса» по итогам сезона 

Soccer News и ещё 7 2 часа назад
Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса»
Фото: Soccer News
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщает официальный сайт клуба.

"Роналду стал лучшим за свои голы, уровень мастерства, хладнокровия и лидерства", — говорится в описании пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний португалец провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал семь результативных передач. В составе туринского клуба форвард стал чемпионом Италии, но проиграл в финале Кубка Италии, в матче за Суперкубок Италии, а также вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв "Лиону" (0:1, 2:1). Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
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Футбол , Криштиану Роналду
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