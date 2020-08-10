В «Локомотиве» оценили предложение Федуна

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал предложение владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна приглашать иностранных судей для работы с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах чемпионата России.
"Могу сказать, что эта ситуация требует внимательного рассмотрения, и это точно не полемика и дискуссия через прессу. Все вопросы, связанные с судейством, должны быть внимательно рассмотрены профессионалами", — цитирует Мещерякова Sport24.
Ранее Федун заявил, что приглашение иностранцев на VAR поможет вернуть доверие к системе.