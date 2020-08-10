Результат матча «Спартак» ‑ «Сочи» предложили аннулировать

Российский футбольный союз (РФС) должен предпринять серьезные действия после матча первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", вплоть до необходимости аннулировать его результат и устроить переигровку, заявил РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), болельщик "красно-белых" Александр Жуков.
"Спартак" в воскресенье в Москве сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2, оба мяча пропустив с пенальти. После матча владелец "красно-белых" Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что в понедельник собирается объявить о снятии команды с турнира. Позднее в РФС сообщили РИА Новости, что арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на матче, пройдут проверку на полиграфе.
"На мой взгляд, РФС должен предпринять очень серьёзные действия, поскольку из-за судейства существует угроза для всего нашего футбола. На месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч. Всех судей на VAR и Казарцева надо дисквалифицировать пожизненно", ‑ сказал Жуков по телефону.
Казарцев был главным судьей встречи, Еськов отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR).
В июле после матча 27-го тура РПЛ сезона-2019/20 между "Спартаком" и московским "Локомотивом" (1:1) РФС проводил проверку на полиграфе арбитра Сергея Лапочкина, который обслуживал встречу. По ее итогам никаких вопросов к судье не возникло.