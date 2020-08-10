Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

Жуков предложил аннулировать результат матча «Спартак» ‑ «Сочи» 

Спорт РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Результат матча «Спартак» ‑ «Сочи» предложили аннулировать
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) должен предпринять серьезные действия после матча первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", вплоть до необходимости аннулировать его результат и устроить переигровку, заявил РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), болельщик "красно-белых" Александр Жуков.
"Спартак" в воскресенье в Москве сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2, оба мяча пропустив с пенальти. После матча владелец "красно-белых" Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что в понедельник собирается объявить о снятии команды с турнира. Позднее в РФС сообщили РИА Новости, что арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на матче, пройдут проверку на полиграфе.

"На мой взгляд, РФС должен предпринять очень серьёзные действия, поскольку из-за судейства существует угроза для всего нашего футбола. На месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч. Всех судей на VAR и Казарцева надо дисквалифицировать пожизненно", ‑ сказал Жуков по телефону.

Казарцев был главным судьей встречи, Еськов отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR).
В июле после матча 27-го тура РПЛ сезона-2019/20 между "Спартаком" и московским "Локомотивом" (1:1) РФС проводил проверку на полиграфе арбитра Сергея Лапочкина, который обслуживал встречу. По ее итогам никаких вопросов к судье не возникло.
Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
Последние новости
Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор Что произойдет с организмом, если каждый день есть фисташки Что произойдет с организмом, если каждый день есть фисташки Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву
Комментарии 3
Футбол , Александр Жуков , Василий Казарцев , Алексей Еськов , Сергей Лапочкин , Леонид Федун , Спартак , РФС , Локомотив , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзко
Карпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзко
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел
Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
00:07
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
Футбол
Родченков выступил с разоблачением США
01:02
Родченков выступил с разоблачением США
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение