Результат матча «Спартак» ‑ «Сочи» предложили аннулировать

"На мой взгляд, РФС должен предпринять очень серьёзные действия, поскольку из-за судейства существует угроза для всего нашего футбола. На месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч. Всех судей на VAR и Казарцева надо дисквалифицировать пожизненно", ‑ сказал Жуков по телефону.