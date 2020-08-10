Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

Футболисты «Атлетико» Корреа и Врсалько инфицированы коронавирусом 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом
Фото: EPA-EFE/FILIPE FARINHA
Футболисты испанского "Атлетико" полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В воскресенье "Атлетико" сообщил о двух случаях заражения в составе команды, уведомив в преддверии матча Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и другие ведомства.
У обоих игроков заболевание протекает бессимптомно, они находятся дома в самоизоляции. Отмечается, что несколько месяцев назад у Врсалько выработались антитела.
13 августа команда сыграет с германским "Лейпцигом" в четвертьфинале Лиги чемпионов в Лиссабоне. В Португалию во вторник отправится 21 игрок основной команды, а также ряд футболистов молодежного состава. Ранее УЕФА создал протокол, при соблюдении которого команда сможет принять участие в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на случаи заражения.
Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния без зрителей. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы — 18-19 августа, финал состоится 23 августа.
Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
ТАСС: последние новости
Александр Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" Александр Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" Футболист "Спартака" Кокорин не попал в заявку на матч РПЛ против "Сочи" Футболист "Спартака" Кокорин не попал в заявку на матч РПЛ против "Сочи" Федун выступил за приглашение иностранных арбитров в качестве видеоассистентов рефери Федун выступил за приглашение иностранных арбитров в качестве видеоассистентов рефери
Комментарии
Футбол , Анхель Корреа , Шиме Врсалько , УЕФА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудерметова уступила Бушар на турнире в Праге
Кудерметова уступила Бушар на турнире в Праге
Семак сообщил о коронавирусе в «Зените»
Семак сообщил о коронавирусе в «Зените»
«Челси» подтвердил уход Виллиана и Педро
«Челси» подтвердил уход Виллиана и Педро
Новичок ЦСКА пообещал бросить вызов Дзюбе
Новичок ЦСКА пообещал бросить вызов Дзюбе
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
00:07
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение