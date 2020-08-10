Почему Кокорин не сыграл с «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему новичок команды Александр Кокорин не принял участие в матче первого тура РПЛ с «Сочи».
«Три дня назад у него появились неприятные ощущения в икроножной мышце. Сделали МРТ. Оно показало, что есть определённое незначительное повреждение», — заявил генеральный директор красно-белых в эфире телеканала «Матч Премьер».
По словам функционера, нападающий будет готов сыграть в матче второго тура РПЛ.
Ранее Газизов прокомментировал слухи о том, что «Химки» являются неофициальным фарм-клубом «Спартака».