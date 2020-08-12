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Федун решил судьбу «Спартака» 

Артём Кульша и ещё 1 2 часа назад
Федун решил судьбу «Спартака»
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб «Спартак» (Москва) продолжит участие в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом, как сообщает пресс-служба команды, заявил владелец «Спартака» Леонид Федун.
9 августа, как сообщал «Рамблер», «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2 в матче первого тура РПЛ. После игры Федун усомнился в правомерности назначения пенальти, с которых гости забили оба гола, и заявил, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

«Основная команда "Спартака" продолжает участие в турнирах сезона 2020-2021 годов», — сообщил он сегодня в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

В нем владелец команды назвал результат мачта с «Сочи» вопиющей несправедливостью, а свое заявление о снятии команды с чемпионата — крайней мерой в попытке привлечь внимание к тому, что футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды.
Он поблагодарил всех, кто поддержал «Спартак» в борьбе с произволом со стороны судей и анонсировал изменения в судейской системе, которые сделают ее объективнее и свободнее от всяческих влияний. При этом Федун заявил, что «Спартак» готов покинуть футбольное поле, если судейская травля продолжится.
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Комментарии 3
Футбол , Леонид Федун , Спартак
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