Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков избил судью во время матча любительских команд. Видеозапись инцидента опубликовал корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров в твиттере.
На кадрах видно, как после одного из эпизодов матча футболист подходит к судье Никите Данченкову и бьет его по лицу. Арбитр падает, но Широков намеревается продолжить избиение. Партнеры Широкова по команде пытаются оттащить его.
Телеграм-канал Life Shot публикует фотографии, сделанные Данченковым после матча. На них видно, что у судьи рассечена бровь, а под глазом появился синяк.
По словам Егорова, арбитр снял побои и намерен написать на Широкова заявление в полицию.
Как сообщал «Рамблер», Роман Широков — российский футболист, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, трехкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита» и один раз в составе ЦСКА), двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита». В 2016 году Широков объявил о завершении футбольной карьеры. В настоящее время играет в любительской футбольной лиге (ЛФЛ).