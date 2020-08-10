Широков избил судью 

На кадрах видно, как после одного из эпизодов матча футболист подходит к судье Никите Данченкову и бьет его по лицу. Арбитр падает, но Широков намеревается продолжить избиение. Партнеры Широкова по команде пытаются оттащить его.

Телеграм-канал Life Shot публикует фотографии, сделанные Данченковым после матча. На них видно, что у судьи рассечена бровь, а под глазом появился синяк.

По словам Егорова, арбитр снял побои и намерен написать на Широкова заявление в полицию.