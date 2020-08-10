Губерниев придумал наказание для Широкова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу драки с участием экс-полузащитника сборной России Романом Широковым во время футбольного матча любительского турнира.
Ранее журналист Дмитрий Егоров сообщил, что Широков атаковал судью Никиту Данченко во время матча любительского турнира и нанес ему побои.
"Считаю, что канал "Матч ТВ" обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Также комментатор предложил расформировать любительскую футбольную команду "Матч ТВ".
"А ещё я считаю, что надо расформировать футбольную команду "Матч ТВ", там много злости, ругани и всякой фигни! Знаю людей, которые создадут новую команду Национального спортивного канала и я этим людям помогу!" — добавил специалист.