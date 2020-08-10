Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал

Губерниев призвал «Матч ТВ» отказаться от сотрудничества с Широковым 

Спорт РИА Новости и ещё 5 50 минут назад
Губерниев придумал наказание для Широкова
Фото: ТАСС
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу драки с участием экс-полузащитника сборной России Романом Широковым во время футбольного матча любительского турнира.
Ранее журналист Дмитрий Егоров сообщил, что Широков атаковал судью Никиту Данченко во время матча любительского турнира и нанес ему побои.

"Считаю, что канал "Матч ТВ" обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Также комментатор предложил расформировать любительскую футбольную команду "Матч ТВ".

"А ещё я считаю, что надо расформировать футбольную команду "Матч ТВ", там много злости, ругани и всякой фигни! Знаю людей, которые создадут новую команду Национального спортивного канала и я этим людям помогу!" — добавил специалист.

Видео дня. «Спартак» решил сняться с чемпионата России
Последние новости
Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор Что произойдет с организмом, если каждый день есть фисташки Что произойдет с организмом, если каждый день есть фисташки Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву
Футбол , Роман Широков , Дмитрий Губерниев , Дмитрий Егоров , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Широков избил судью
Широков избил судью
«Бровь: глаз, шея»: Побитый Широковым судья показал фото
«Бровь: глаз, шея»: Побитый Широковым судья показал фото
Судья впервые объяснился за пенальти «Спартаку»
Судья впервые объяснился за пенальти «Спартаку»
«Соболезную, но это мои обязанности»
«Соболезную, но это мои обязанности»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение