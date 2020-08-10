Широкову грозит до двух лет лишения свободы

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о том, какое наказание может понести экс-футболист Роман Широков за удар судьи в лицо во время матча любительских команд, передает Sport24.
"Предполагаю, что здесь может быть ст. 116 УК РФ ("Побои"), если причинены побои и иные повреждения, которые повлекли за собой физическую боль, но не повлекли легкого вреда здоровью", — сказал Бушманов.
Юрист отметил, что максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
"Это преступление небольшой тяжести и здесь возможно прекращение за примирением сторон", — добавил Бушманов.