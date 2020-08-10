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Адвокат: Широкову грозит до двух лет лишения свободы 

Газета.Ru 1 час назад
Широкову грозит до двух лет лишения свободы
Фото: ТАСС
Адвокат Игорь Бушманов рассказал о том, какое наказание может понести экс-футболист Роман Широков за удар судьи в лицо во время матча любительских команд, передает Sport24.

"Предполагаю, что здесь может быть ст. 116 УК РФ ("Побои"), если причинены побои и иные повреждения, которые повлекли за собой физическую боль, но не повлекли легкого вреда здоровью", — сказал Бушманов.

Юрист отметил, что максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

"Это преступление небольшой тяжести и здесь возможно прекращение за примирением сторон", — добавил Бушманов.

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Футбол , Игорь Бушманов , Роман Широков
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