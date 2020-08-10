«Судейское дно»: что происходит в российском футболе 

Новый сезон Российской премьер-лиги стартовал с громкого судейского скандала. Главный арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев ошибочно назначил два пенальти в ворота красно-белых, позволив сочинцам уйти от поражения при счете 0:2. В итоге судью из Петербурга отстранили от работы на матчах РПЛ.

Рискнул карьерой

Российскому футболу очень повезло, что есть «Спартак», к которому привлечено внимание всей страны, ведь на примере красно-белых можно легко увидеть, с какими проблемами приходится иметь дело. Не было бы «Спартака», глядишь, и разговоров бы не было никаких. С началом нового сезона они — разговоры — идут все о старом. О несправедливости, скандалах и судейских ошибках, которые случаются каждый тур и едва ли не в каждом матче. Встреча с «Спартака» с «Сочи» стала еще одним поводом для новых обсуждений работы судей. И не без оснований.

Василий Казарцев, который был назначен на эту игру главным арбитром, допустил сразу несколько грубейших ошибок:

— на 14-й минуте назначил пенальти в ворота красно-белых, углядев фол Павла Маслова на Кирилле Заике . На повторе видно, что защитник «Спартака» был первым на перехвате и сыграл в мяч, после чего выбежавший из-за его спины Заика споткнулся о его ногу.

— на 40-й минуте Сергей Терехов без намерения сыграть в мяч в грубом подкате прямой ногой «срубил» все того же Маслова и получил за этот жесткий фол только желтую карточку, хотя заслуживал красной. Простил игрока «Сочи» Казарцев и на 61-й минуте, когда тот сбил Зелимхана Бакаева и сорвал тем самым атаку, за что должен был получить второй «горчичник»;

— на 88-й минуте назначил еще один пенальти в ворота «Спартака», зафиксировав фол на Анатолии Немченко со стороны Самуэля Жиго . На повторе видно, что игрок «Сочи» сам въехал в ногу французу, но Казарцев был непреклонен.

Как итог — Казарцев был отстранен от работы на матчах РПЛ. Пока временно, но в журналистских кулуарах ходят разговоры о том, что 40-летнего арбитра из Санкт-Петербурга на полях Премьер-лиги не будет видно как минимум до 2021 года, как максимум — до конца сезона. Это может стать ударом по карьере арбитра.

Вопросы возникли и к Алексею Еськову , который на матче «Спартак» — «Сочи» работал на VAR. Видеоасситент, как и Казарцев, пройдут проверку на полиграфе на предмет предвзятости в своем судействе. Если главный арбитр мог грубо ошибиться ввиду обыкновенного человеческого фактора, то Еськов имел возможность пересмотреть несколько повторов с разных ракурсов. Если судья на VAR не усмотрел очевидных ошибок своего коллеги, то возникают вопросы к: а) его компетентности; б) справедливости принятых решений.

А помогает ли VAR вообще?

Система видеопомощи арбитрам в большой футбол вводилась долго, и проблемы с ней решаются до сих пор. Но одно было очевидным: с VAR количество судейских ошибок снизится к абсолютному минимуму. По крайней мере, именно такой была реклама системы, с чем было сложно поспорить. После чемпионата мира — 2018 VAR дошла до российского футбола и действовала сначала на конкретных матчах, а затем уже была и полностью активирована. Вот что о важных нововведениях говорил в ноябре 2019-го глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти , ранее работавший на аналогичной должности в РФС:

«VAR — новый проект, новая технология, которая направлена на защиту честности и справедливости в футболе, его целостности. Благодаря этому футбол будет более объективным и контролируемым».

К сожалению, посыл Розетти можно отнести только к какому-нибудь произведению из жанра утопии.

В России до сих пор не все понимают, как именно работает VAR, когда видеоассистенты обращаются к главному арбитру и как вообще проходит этот процесс переговоров. Последнее, кстати, является едва ли не самым интересным во всей этой системе. Было бы очень занимательно послушать, например, как Еськов аргументировал «правильность» решений Казарцева с назначениями пенальти. Такая практика, между прочим, уже имеется в Австралии.

Очевидно, что кардинально это никак ни на что не повлияет и от ошибок не убережет, но зато у общественности была бы возможность понять аргументацию принятых действий. К тому же был бы исключен риск предвзятой работы арбитров.

Может, пригласить иностранных судей?

С каждой волной судейских скандалов регулярно заводится речь о приглашении в российский футбол иностранных арбитров. Подобная практика активно использовалась в 2005-2007-х годах и в целом оправдала себя. Громких скандалов практически не было.

Вспоминается разве что случай, произошедший в апреле 2006 года на дерби «Спартак» — ЦСКА (1:1). При счете 1:0 в пользу армейцев итальянский арбитр Массимо Де Сантис показал прямую красную карточку Игорю Акинфееву за игру рукой за пределами своей штрафной площади. В итоге с того «стандарта» красно-белые отыгрались и избежали поражения. Что касается эпизода с Акинфеевым, то он до сих пор вызывает споры, ведь повторы не дают точной картины. С разных ракурсов видно, что голкипер ЦСКА вроде бы коснулся мяча рукой, а вроде бы и грудью. Красно-синие после того матча заявили, что идея с приглашением иностранных судей — провальная.

«Такому арбитру в России надо вторую лигу судить! Наши судьи по сравнению с ним гении!» — говорил тогдашний наставник ЦСКА Валерий Газзаев.

Вот и сейчас владелец «Спартак» Леонид Федун вернулся к уже старому разговору, но на этот раз предложил назначать иностранных судей конкретно на VAR.

«Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира», — приводит слова Федуна ТАСС.

Конечно, таким образом российский футбол сможет, как минимум, избежать предвзятости со стороны арбитров — иностранные судьи в большей мере являются независимыми. Также можно будет добиться и иного взгляда на футбольные правила, раз отечественные судьи ошибаются даже в таких очевидных эпизодах и находят нарушения правил там, где их нет и близко. Ну, и сам факт того, что российским арбитрам доверяют работу на международных турнирах гораздо реже, чем их европейским коллегам, является показательным.

Является ли это все панацеей?

Российский футбол — это как раз тот случай, когда ожидания и реальность различаются принципиально.

Казалось, что с VAR количество судейских ошибок и, соответственно, скандалов упадет до минимума, однако их стало едва ли не больше. Уж разговоры об этом участились совершенно точно. Вместо того чтобы исключить риск ошибочных решений арбитров, которые влияют на результат, мы наблюдаем за тем, как судьи не видят очевидных проколов ни на поле, ни на экране с десятками повторов с разных ракурсов. Если такое происходит на матчах РПЛ, то страшно представить уровень работы судей в ФНЛ, ПФЛ и любительских футбольных лигах страны.

Кажется, что под угрозой отстранения от своей работы арбитры будут мотивированы действовать предельно аккуратно и внимательно. Ведь если не будет возможности обслуживать встречи Премьер-лиги, то не станет и дохода (в среднем за один матч РПЛ главный рефери получает около $1500). Однако в реальности это никак не работает. Отстраняй, не отстраняй, а судейских скандалов меньше не становится, развития этой сферы — тоже.

Привлечение к работе в России иностранных специалистов может положительно сказаться на качестве судейства, что отечественные рефери будут учиться у своих коллег из-за рубежа, квалифицироваться. Однако на деле менеджеры из РФС на такие меры уж точно не пойдут, ведь, пригласив иностранцев, выстрелят себе в ноги и признают собственную беспомощность и некомпетентность. Согласиться с этим — значит привести российский судейский комитет к самоубийству. Да и нельзя забывать о том, что иностранные рефери тоже имеют свойство допускать грубые, результативные ошибки. Достаточно вспомнить, как в ноябре 2018-го Кашшаи в матче Лиги чемпионов назначил пенальти в ворота «Шахтера», купившись на «нырок» вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга . Сейчас же венгр возглавляет департамент судейства РФС и после своих неоднозначных высказываний в СМИ вызывает лишь сомнения в своей квалификации.

Очевидно, что отдельные, конкретные меры не способны помочь российскому футболу и судейству в нем. Если что и может стать спасением, то только полная реформа, большие финансовые расходы на нее. Но этого не произойдет. Не повлияют на это даже угрозы Леонида Федуна снять «Спартак» с участия в РПЛ.