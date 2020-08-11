Избитый Широковым судья сделал заявление

"Всем доброго времени суток! Время 4:00 по Москве — я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — вот самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, потом еще 15-20 минут в травмпункте. Мне наложили швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что со мной все нормально: как говорится — что не убьет, сделает сильнее. Поэтому идем дальше и продолжаем работать.
Хочется поблагодарить всех за поддержку. Это очень тяжелый момент для меня и моих близких", — отметил Данченков.
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Не могу передать словами то, как хочется по-скорее вернуться в строй и выжигать поле. Помогать на этом зеленом прямоугольнике своим друзьям, одноклубникам. Знаю, что нас еще все ждет впереди и не стоит отчаиваться. Иду на поправку. Как говорится, "что не убьет нас — сделает сильнее". 💪 📸: @photoponomarev