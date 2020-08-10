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Побитый Широковым судья показал последствия нападения 

Lenta.ru 2 часа назад
«Бровь: глаз, шея»: Побитый Широковым судья показал фото
Фото: РИА Новости
Футбольный судья Никита Данченков, переживший нападение со стороны бывшего игрока сборной России Романа Широкова, показал последствия ударов экс-спортсмена. Фото доступны в Twitter-аккаунте Дмитрия Егорова.
На фотографии можно видеть рассечение над левым глазом арбитра и другие следы от ударов Широкова. Об инциденте стало известно ранее 10 августа.
Экс-спортсмен напал на арбитра во время матча любительских команд. Бывший футболист сборной России набросился на судью, нанес ему несколько ударов. Отмечается, что пострадавший намерен обратиться в полицию.
Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за клуб из Санкт-Петербурга. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА.
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Футбол , Роман Широков , Дмитрий Егоров , УЕФА , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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