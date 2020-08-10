«Бровь: глаз, шея»: Побитый Широковым судья показал фото

Бровь, глаз, шея.

Ещё и на поле. В нормальных странах — это конец футбольной деятельности pic.twitter.com/Ho1XfdEjqA— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020 На фотографии можно видеть рассечение над левым глазом арбитра и другие следы от ударов Широкова. Об инциденте стало известно ранее 10 августа.

Экс-спортсмен напал на арбитра во время матча любительских команд. Бывший футболист сборной России набросился на судью, нанес ему несколько ударов. Отмечается, что пострадавший намерен обратиться в полицию.