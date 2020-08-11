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Ротенберг прокомментировал пенальти в ворота «Спартака» 

RT на русском и ещё 11 2 часа назад
Ротенберг прокомментировал пенальти в ворота «Спартака»
Фото: РИА Новости
Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о назначенных в пользу его клуба пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (2:2).

«Второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле, футболист травмировал связки, там жёстко была поставлена нога. Было видно, что Жиго её оставлял. То, что Немченко травмировался, означает, что там непростое падение было», — цитирует, — цитирует РИА Новости Ротенберга.

Также владелец «Сочи» вспомнил игру прошлого сезона со «Спартаком».

«В прошлом сезоне мы в первом туре играли со «Спартаком», там нам не поставили стопроцентный пенальти, а Жиго забивал мяч, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал: «Мне неважно судейство. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете мяч — вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого». А искать что-то в судействе. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня», — приводит слова РИА Новости Ротенберга.

Матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) завершился скандалом из-за ошибок арбитра Василия Казарцева, который назначил два пенальти в ворота красно-белых.
Ранее Газзаев заявил, что проблема заключается в низкой квалификации российских судей.
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Комментарии 1
Футбол , Василий Казарцев , Борис Ротенберг , Спартак , РИА Новости
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