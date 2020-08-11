Ротенберг прокомментировал пенальти в ворота «Спартака» 

«В прошлом сезоне мы в первом туре играли со «Спартаком», там нам не поставили стопроцентный пенальти, а Жиго забивал мяч, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал: «Мне неважно судейство. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете мяч — вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого». А искать что-то в судействе. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня», — приводит слова РИА Новости Ротенберга.