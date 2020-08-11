Футболист Роман Широков, избив судью Никиту Данченкова, поступил неподобающе. Об этом Широков сам сообщил в своем инстаграме.
Широков, как сообщал «Рамблер», — бывший игрок сборной России и таких клубов, как ЦСКА (Москва) , «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар» и «Спартак» (Москва). В 2016 году он завершил игровую карьеру. В 2018-2019 годах он был спортивным директором клубов «Химки» и «Динамо» (Москва), а в настоящее время работает экспертом на телеканале «Матч ТВ».
Вчера Широков в ходе матча любительских команд на стадионе академии «Спартака» избил Данченкова. Сегодня футболист назвал свой поступок неподобающим и принес извинения арбитру.
«Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками», — сообщил он.
Также Широков извинился перед организаторами турнира, в рамках которого состоялся матч, своими партнерами по команде и зрителями и выразил надежду на то, что Данченков сможет вернуться к работе как можно скорее.