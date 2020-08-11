Вчера Широков в ходе матча любительских команд на стадионе академии «Спартака» избил Данченкова. Сегодня футболист назвал свой поступок неподобающим и принес извинения арбитру.

«Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками», — сообщил он.

Также Широков извинился перед организаторами турнира, в рамках которого состоялся матч, своими партнерами по команде и зрителями и выразил надежду на то, что Данченков сможет вернуться к работе как можно скорее.