Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал

Роман Широков отреагировал на избиение судьи 

Артём Кульша 3 часа назад
Футболист Роман Широков, избив судью Никиту Данченкова, поступил неподобающе. Об этом Широков сам сообщил в своем инстаграме.
Широков, как сообщал «Рамблер», — бывший игрок сборной России и таких клубов, как ЦСКА (Москва) , «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар» и «Спартак» (Москва). В 2016 году он завершил игровую карьеру. В 2018-2019 годах он был спортивным директором клубов «Химки» и «Динамо» (Москва), а в настоящее время работает экспертом на телеканале «Матч ТВ».
Россиянин стал "главным алкоголиком футбола"
Вчера Широков в ходе матча любительских команд на стадионе академии «Спартака» избил Данченкова. Сегодня футболист назвал свой поступок неподобающим и принес извинения арбитру.

«Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками», — сообщил он.

Также Широков извинился перед организаторами турнира, в рамках которого состоялся матч, своими партнерами по команде и зрителями и выразил надежду на то, что Данченков сможет вернуться к работе как можно скорее.
Комментарии 6
Футбол , Видео , Роман Широков , Спартак , Зенит , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Корова ты жирная»: раскрыта жестокость Тутберидзе
«Корова ты жирная»: раскрыта жестокость Тутберидзе
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
Результат матча «Спартак» ‑ «Сочи» предложили аннулировать
Результат матча «Спартак» ‑ «Сочи» предложили аннулировать
Судья впервые объяснился за пенальти «Спартаку»
Судья впервые объяснился за пенальти «Спартаку»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение