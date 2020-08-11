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Широков прокомментировал избиение судьи 

Lenta.ru 33 минуты назад
Широков оправдался за избиение судьи
Фото: ТАСС
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал избиение судьи Никиты Данченко во время матча. Соответсвующий пост он опубликовал в Instagram.
Широков принес извинения и назвал свой поступок неподобающим.

«Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками», — заметил футболист.

Он добавил, что надеется на скорое выздоровление арбитра.
Россиянин стал "главным алкоголиком футбола"
Спортсмен напал на арбитра во время матча любительских команд 10 августа. Пострадавший позднее показал последствия нападения. На фотографии можно было увидеть рассечение над левым глазом арбитра и другие следы от ударов. Он намерен обратиться в полицию.
Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за сине-бело-голубых. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года.
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Комментарии 2
Футбол , Роман Широков , УЕФА , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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