Широков оправдался за избиение судьи

Широков принес извинения и назвал свой поступок неподобающим.

«Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками», — заметил футболист.

Он добавил, что надеется на скорое выздоровление арбитра.

Спортсмен напал на арбитра во время матча любительских команд 10 августа. Пострадавший позднее показал последствия нападения. На фотографии можно было увидеть рассечение над левым глазом арбитра и другие следы от ударов. Он намерен обратиться в полицию.