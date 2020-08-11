Широков оправдался за избиение судьи

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал избиение судьи Никиты Данченко во время матча. Соответсвующий пост он опубликовал в Instagram.
Широков принес извинения и назвал свой поступок неподобающим.
«Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками», — заметил футболист.
Он добавил, что надеется на скорое выздоровление арбитра.
Спортсмен напал на арбитра во время матча любительских команд 10 августа. Пострадавший позднее показал последствия нападения. На фотографии можно было увидеть рассечение над левым глазом арбитра и другие следы от ударов. Он намерен обратиться в полицию.
Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за сине-бело-голубых. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года.