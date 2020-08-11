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Семак оценил имитирование полового акта Дзюбой и Азмуном 

Lenta.ru 2 часа назад
Семак оценил инцидент с Дзюбой и Азмуном
Фото: РИА Новости
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Россия 24» оценил имитирование полового акта футболистами Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).
По мнению Семака, этот поступок «не делает команде плюс». Тренер посчитал, что такие эпизоды жизни команды должны оставаться за закрытыми дверьми. «Но мы сейчас живем в такое время, сами понимаете, что каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде», — объяснил он.
Семак добавил, что команда намерена «двигаться вперед в плане воспитания». Кроме того, он пообещал, что теперь в «Зените» будут тщательнее следить за тем, какие видео попадают в сеть. «Ошибки бывают у всех. Не стоит придавать этому большого значения», — заключил специалист.
17 июля сообщалось, что Дзюбу и Азмуна предложили наказать за инцидент в раздевалке. С такой инициативой выступил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили. Дзюба при этом объяснил инцидент шуткой. «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0», — заметил футболист.
Дзюба и Азмун сымитировали половой акт, празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона страны 5 июля. Эти действия раскритиковали пользователи сети, которые назвали их позорными и неуместными.
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Комментарии 1
Футбол , Сергей Семак , Артем Дзюба , Анзор Кавазашвили , Зенит , РФС
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