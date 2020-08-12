«Лучше стало»: футболист описал жизнь в Крыму

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Бывший украинский футболист рассказал об изменениях в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
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Фото: ТАСС
Защитник «Урала» Игорь Калинин порассуждал об изменениях в Крыму после воссоединения с Россией.
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Родившийся в Крыму Калинин рассказал, что жизнь полуострова изменилась к лучшему.

«Если судить по тому, что видел, то вроде облагородили, дороги сделали, трассу хорошую делают, мост построили. В целом лучше стало. Главное, чтобы войны не было», — передает Sport24 слова Калинина.

24-летний спортсмен добавил, что не разделяет украинцев и россиян, назвав их одним народом.
Калинин в 2014 году отказался от украинского паспорта и получил российское гражданство. В данный момент он находится в аренде в «Урале» до конца сезона.
Напомним, в начале августа Минфин предложил сократить расходы на развитие Крыма.
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