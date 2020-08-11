Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала нападение бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова на судью Никиту Данченкова во время матча любительской футбольной лиги.
«Я в принципе не приемлю насилие и считаю, что спортсмены должны держать себя в руках во всех случаях без исключения. Достаточно уже было эпизодов, когда такие поступки приводили к тяжёлым последствиям», — написала Канделаки в телеграм-канале.
Она выразила надежду, что Широков возместит арбитру нанесенный ущерб и сделает из произошедшего «единственно возможный» вывод.
Канделаки также подтвердила, что Роман Широков будет отстранен от эфиров телеканала «Матч ТВ», где он время от времени выступал в качестве футбольного эксперта.