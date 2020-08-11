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Канделаки решила судьбу Широкова на «Матч ТВ» после скандала 

Вероника Полынина 2 часа назад
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала нападение бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова на судью Никиту Данченкова во время матча любительской футбольной лиги.

«Я в принципе не приемлю насилие и считаю, что спортсмены должны держать себя в руках во всех случаях без исключения. Достаточно уже было эпизодов, когда такие поступки приводили к тяжёлым последствиям», — написала Канделаки в телеграм-канале.

Она выразила надежду, что Широков возместит арбитру нанесенный ущерб и сделает из произошедшего «единственно возможный» вывод.
Канделаки также подтвердила, что Роман Широков будет отстранен от эфиров телеканала «Матч ТВ», где он время от времени выступал в качестве футбольного эксперта.
Как писал «Рамблер», накануне появилось видео, на котором бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Роман Широков избивает судью после одного из эпизодов любительского матча. Позже Широков публично принес извинения Данченкову за «неподобающий поступок».
Комментарии 6
Футбол , Видео , Тина Канделаки , Роман Широков , Зенит , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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