«Химки» хотят подписать Глушакова

Подмосковный футбольный клуб «Химки» выступил с предложением к бывшему капитану «Спартака» Денису Глушакову . Так, предметом обсуждения стал контракт футболиста, рассчитанный на год.

Как уточняет РБ-Спорт, Глушаков захотел подождать с ответом — ожидается, что футболист примет своё решение уже через неделю.

Известно, что 33-летний хавбек покинул ряды «Ахмата», где он провёл весь прошлый сезон как свободный агент. В целом Глушаков принял участие в 313 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 46 голов. В прошедшем сезоне футболист сыграл за «Ахмат» 24 матча в РПЛ и забил четыре гола.

Трансферное окно в РПЛ открыто с 26 июля по 17 октября 2020 года.