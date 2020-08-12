УЕФА присудил «Дрите» техническое поражение

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил косовскому клубу "Дрита" техническое поражение в финальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 против североирландского "Линфилда" из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

7 августа результат теста на коронавирус одного из игроков "Дриты" показал положительный результат, он был отправлен на карантин вместе с футболистом, который с ним контактировал. За день до встречи с "Линфилдом" была проведена еще одна серия тестов, по итогам которой еще у одного игрока "Дриты" было подтверждено наличие коронавируса. УЕФА совместно с представителями органов здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю команду на карантин.

Решение о присуждении технического поражения со счетом 0:3 было принято апелляционным органом УЕФА.

Матч должен был пройти в швейцарском Ньоне 11 августа, победитель встречи должен был выйти в первый квалификационный раунд турнира.

Лига чемпионов сезона-2019/20 будет завершена 23 августа.