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УЕФА присудил «Дрите» техническое поражение в финале предварительного раунда ЛЧ 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
УЕФА присудил «Дрите» техническое поражение
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил косовскому клубу "Дрита" техническое поражение в финальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 против североирландского "Линфилда" из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
7 августа результат теста на коронавирус одного из игроков "Дриты" показал положительный результат, он был отправлен на карантин вместе с футболистом, который с ним контактировал. За день до встречи с "Линфилдом" была проведена еще одна серия тестов, по итогам которой еще у одного игрока "Дриты" было подтверждено наличие коронавируса. УЕФА совместно с представителями органов здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю команду на карантин.
Решение о присуждении технического поражения со счетом 0:3 было принято апелляционным органом УЕФА.
Матч должен был пройти в швейцарском Ньоне 11 августа, победитель встречи должен был выйти в первый квалификационный раунд турнира.
Лига чемпионов сезона-2019/20 будет завершена 23 августа.
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Футбол , УЕФА
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