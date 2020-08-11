Скандал с Широковым дошел до полиции

Футбольный арбитр Никита Данченков, который накануне был избит экс-футболистом сборной России Романом Широковым, написал заявление в полицию. Об этом рассказал ТАСС глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.
Французов назвал поступок Широкова «ударом кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса».
По словам главы коллегии, Данченков чувствует себя хорошо. Он зафиксировал побои и обратился с заявлением в полицию.
«Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьезно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане», — отметил Французов.
Он также заявил, что Широков не связывался с Данченковым после инцидента и не приносил ему личных извинений.
«Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — резюмировал глава коллегии судей.
Как писал «Рамблер», накануне появилось видео, на котором бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Роман Широков избивает судью Никиту Данченкова после одного из эпизодов любительского матча. Широков играл за команду телеканала «Матч ТВ», на котором он выступает в качестве эксперта. После скандала стало известно, что Широкова отстранили от эфиров. Позже футболист публично принес извинения в Instagram за «неподобающий поступок».