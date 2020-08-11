Скандал с Широковым дошел до полиции

Французов назвал поступок Широкова «ударом кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса».

По словам главы коллегии, Данченков чувствует себя хорошо. Он зафиксировал побои и обратился с заявлением в полицию.

«Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьезно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане», — отметил Французов.

Он также заявил, что Широков не связывался с Данченковым после инцидента и не приносил ему личных извинений.

«Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — резюмировал глава коллегии судей.