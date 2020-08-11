Стало известно об отсутствии извинений Широкова арбитру

«Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой Instagram, ну и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим, мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, кто придёт судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — приводит слова Французова ТАСС.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче команд «Ничего обычного» и «Матч-ТВ». Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего тот напал на судью.

Ранее сообщалось, что Данченков обратился в полицию по инциденту с Широковым.