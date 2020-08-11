Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал

Широков не принёс личных извинений арбитру, которого ударил 

RT на русском 58 минут назад
Стало известно об отсутствии извинений Широкова арбитру
Фото: РИА Новости
Глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил, что Роман Широков не принёс личных извинений арбитру Никите Данченкову, которого ударил во время матча любительских команд на Кубке Селебрити.

«Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой Instagram, ну и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим, мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, кто придёт судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — приводит слова Французова ТАСС.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче команд «Ничего обычного» и «Матч-ТВ». Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего тот напал на судью.
Ранее сообщалось, что Данченков обратился в полицию по инциденту с Широковым.
Видео дня. «Арсенал» сокращает зарплаты рядовым сотрудникам клуба
RT на русском: последние новости
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью Канделаки отреагировала на нападение Широкова на судью на любительском турнире Канделаки отреагировала на нападение Широкова на судью на любительском турнире Бывший футболист «Динамо» Жоазиньо перешёл в «Сочи» Бывший футболист «Динамо» Жоазиньо перешёл в «Сочи»
Комментарии
Футбол , Сергей Французов , Роман Широков , Никита Данченков , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Корова ты жирная»: раскрыта жестокость Тутберидзе
«Корова ты жирная»: раскрыта жестокость Тутберидзе
Судья впервые объяснился за пенальти «Спартаку»
Судья впервые объяснился за пенальти «Спартаку»
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение