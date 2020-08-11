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Леонид Слуцкий удалён в перерыве матча с «Локомотивом» 

Чемпионат.com и ещё 21 2 часа назад
Слуцкий удалён в перерыве матча с «Локомотивом»
Фото: Чемпионат
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий получил красную карточку в перерыве матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:2, перерыв).

«Слуцкого в подтрибунке удалили», — написал комментатор матча Константин Генич в своём «твиттере».

Матч «Рубин» — «Локомотив» проходит в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив». Обслуживает встречу арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистируют ему судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
Напомним, что в минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге. «Рубин» занял 10-е место.
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Футбол , Прочее , Иван Сиденков , Константин Генич , Сергей Иванов , Леонид Слуцкий , Локомотив
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