РФС прокомментировал избиение арбитра Широковым

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Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание, — следует из сообщения пресс-службы РФС.

В РФС также отметили, что организация готова оказать Данченкову всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению.

Инцидент произошёл во время матча с участием команды «Матч ТВ» на стадионе академии «Спартака» после того, как арбитр показал футболисту красную карточку за брань. Широков ударил рефери по лицу, а после попытался его добить. В результате матч был остановлен, Данченкова с гематомой под левым глазом и рассечённой бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов.

Ранее NEWS.ru писал, что Данченков обратился с заявлением в полицию.