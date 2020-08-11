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РФС прокомментировал избиение арбитра Данченкова 

News.ru 26 минут назад
РФС прокомментировал избиение арбитра Широковым
Фото: globallookpress.com
Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал ситуацию с арбитром Никитой Данченковым, которого избил бывший футболист сборной России Роман Широков во время матча любительских команд.
Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание, — следует из сообщения пресс-службы РФС.
В РФС также отметили, что организация готова оказать Данченкову всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению.
Инцидент произошёл во время матча с участием команды «Матч ТВ» на стадионе академии «Спартака» после того, как арбитр показал футболисту красную карточку за брань. Широков ударил рефери по лицу, а после попытался его добить. В результате матч был остановлен, Данченкова с гематомой под левым глазом и рассечённой бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов.
Ранее NEWS.ru писал, что Данченков обратился с заявлением в полицию.
Об этом рассказал глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов. По его словам, поступок Широкова — это удар кулаком не только по судье, но и по репутации всего российского судейского корпуса.
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Комментарии
Футбол , Сергей Французов , Роман Широков , Никита Данченков , Спартак , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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