Скандал в российском футболе: полетели головы 

Футбольный арбитр Василий Казарцев, назначивший два спорных пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», отстранен от работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.
Решения по ассистенту Казарцева, арбитру системы VAR Алексею Еськову, работавшему на том же матче, решения пока нет.
«Арбитр Василий Казарцев, действия которого экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет. Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки», — заявил Алаев.
Как сообщал «Рамблер», после игры с «Сочи» и двух пенальти в ворота московской команды владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его клуб снимется с чемпионата РПЛ. В среду экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что судья Василий Казарцев допустил результативную ошибку со вторым пенальти. По мнению ЭСК РФС, видеоассистент Алексей Еськов был обязан вмешаться в ситуацию и не допустить назначение второго пенальти. Позже Федун сообщил, что «Спартак» продолжит участие в турнирах сезона-2020/21, но если «судейская травля» продолжится — команда покинет чемпионат.