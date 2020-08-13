Скандал в российском футболе: полетели головы 

«Арбитр Василий Казарцев, действия которого экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет. Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки», — заявил Алаев.