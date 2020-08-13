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Скандал в российском футболе: полетели головы 

Вероника Полынина и ещё 13 21 минуту назад
Скандал в российском футболе: полетели головы
Фото: РИА Новости
Футбольный арбитр Василий Казарцев, назначивший два спорных пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», отстранен от работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.
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Решения по ассистенту Казарцева, арбитру системы VAR Алексею Еськову, работавшему на том же матче, решения пока нет.

«Арбитр Василий Казарцев, действия которого экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет. Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки», — заявил Алаев.

Как сообщал «Рамблер», после игры с «Сочи» и двух пенальти в ворота московской команды владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его клуб снимется с чемпионата РПЛ. В среду экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что судья Василий Казарцев допустил результативную ошибку со вторым пенальти. По мнению ЭСК РФС, видеоассистент Алексей Еськов был обязан вмешаться в ситуацию и не допустить назначение второго пенальти. Позже Федун сообщил, что «Спартак» продолжит участие в турнирах сезона-2020/21, но если «судейская травля» продолжится — команда покинет чемпионат.
Комментарии 19
Футбол , Василий Казарцев , Алексей Еськов , Леонид Федун , Спартак , РФС
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