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«Локомотив» в гостях переиграл «Рубин», Слуцкий был удален в перерыве 

Советский спорт 1 час назад
«Локомотив» в гостях переиграл «Рубин»
Фото: ТАСС
Матчем в Казани завершился первый тур РПЛ.
«Локомотив» одержал гостевую победу над «Рубином» в первом туре чемпионата России со счетом 2:0.
Гости добились уверенного перевеса уже в первом тайме. На второй минуте Алексей Миранчук открыл счет, а на 26-й Дмитрий Баринов удвоил преимущество своей команды.
В перерыве матча главный арбитр Сергей Иванов за споры удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.
Заканчивали встречу хозяева вдесятером. На 65-й минуте прямую красную карточку получил Силвие Бегич.
Во втором туре обе команды сыграют дома. «Рубин» примет «Урал», а «Локомотив» — «Краснодар». Оба матча пройдут 15 августа.
Чемпионат России РПЛ Первый тур «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:2)
Голы: Алексей Миранчук, 2. Баринов, 26.
Рубин: Дюпин, Старфельт, Меркулов, Самошников (Бегич, 46), Уремович, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Коновалов (Деспотович, 62), Абильгор, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Игнатьев (Тарасов, 80).
Локомотив: Гильерме, Чорлука, Серкейра, Живоглядов, Рыбус (Куликов, 90), Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 70), Крыховяк, Баринов (Иосифов, 90), Жемалетдинов (Магкеев, 76), Смолов (Агеев, 90).
Предупреждения: Рыбчинский (48), Игнатьев (50), Живоглядов (59), Уремович (65), Баринов (78), Макаров (85), Магкеев (88), Иосифов (90).
Удаление: Бегич (65).
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Комментарии
Футбол , Алексей Миранчук , Сергей Иванов , Леонид Слуцкий , Силвие Бегич , Дмитрий Баринов , Локомотив
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