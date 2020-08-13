Клуб ПФЛ объявил о 10 случаях COVID-19

В клубе «Зенит-Ижевск», который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), объявили о десяти случаях заболевания коронавирусом.

Об этом гласит официальное заявление клуба. В связи с 10 случаями заболевания среди игроков тренеров и персонала, «Зенит-Ижевск» уходит на карантин до 20 августа включительно. Отмечается, что состояние всех заболевших, а также иных лиц, контактировавших с ними, нормальное. Болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме.