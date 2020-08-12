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РФС признал ошибку в матче с участием «Спартака» 

Lenta.ru и ещё 37 3 часа назад
РФС признал ошибку в матче с участием «Спартака»
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) признал ошибку в первом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи». Итоги заседания доступны в Telegram-канале организации.
Эксперты РФС признали ошибочным решение главного арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти во встрече, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел игровой контакт. Также в союзе признали неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве.
9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован Кристианом Нобоа, был признан ошибочным.
После этого владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о желании сняться с розыгрыша РПЛ, потребовав увольнения руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, а также пожизненного отстранения Казарцева и Еськова. В результате «Спартак» решил продолжить участие в турнире.
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Комментарии 4
Футбол , Самуэль Жиго , Василий Казарцев , Алексей Еськов , Анатолий Немченко , Леонид Федун , Кристиан Нобоа , Леонид Калошин , Спартак , РФС
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