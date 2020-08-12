Лихтштайнер завершил карьеру 

Известный швейцарский футболист Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры. Видео со словами 36-летнего теперь уже экс-футболиста появилось в официальном аккаунте сборной Швейцарии в Twitter.

На протяжении своей карьеры Штефан Лихтштайнер выступал за такие клубы, как «Грассхоппер», «Лилль», «Лацио», «Ювентус», «Арсенал» и «Аугсбург». В Италии Лихтштайнер выиграл семь титулов Серии А с «Ювентусом» и пять национальных кубков (четыре с «Ювентусом», один с «Лацио»).

Штефан Лихтштайнер провёл 108 матчей за сборную Швейцарии, в которых отметился 8 голами.