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Лихтштайнер завершил карьеру 

Евро-футбол.Ру и ещё 6 2 часа назад
Лихтштайнер завершил карьеру
Фото: Reuters
Известный швейцарский футболист Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры. Видео со словами 36-летнего теперь уже экс-футболиста появилось в официальном аккаунте сборной Швейцарии в Twitter.
На протяжении своей карьеры Штефан Лихтштайнер выступал за такие клубы, как «Грассхоппер», «Лилль», «Лацио», «Ювентус», «Арсенал» и «Аугсбург». В Италии Лихтштайнер выиграл семь титулов Серии А с «Ювентусом» и пять национальных кубков (четыре с «Ювентусом», один с «Лацио»).
Штефан Лихтштайнер провёл 108 матчей за сборную Швейцарии, в которых отметился 8 голами.
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Футбол , Штефан Лихтштайнер
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