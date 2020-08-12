Восемь лучших: кто выиграет Лигу чемпионов

Матчем французского «Пари Сен-Жермен» и итальянской «Аталанты» в Португалии на «Эштадиу да Луш» стартует финальный турнир Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. «Газета.Ru» анонсирует четвертьфинальные противостояния.

Сезон-2019/20 навсегда войдет в историю футбола и на данный момент является самым необычным. Естественно, во всем виноват проклятый коронавирус. Где-то, как, например, в России, уже стартовала новая национальная кампания, а УЕФА еще не завершил еврокубки.

10 и 11 августа в Германии состоялись четвертьфиналы Лиги Европы, а теперь настал черед главного клубного турнира — в Португалии стартует финал восьми Лиги чемпионов.

Пройдут поединки на лиссабонских стадионах «Эштадиу да Луш» и «Жозе Алваладе». Начиная с 12 августа, каждый день болельщики по всему миру будут наслаждаться одним противостоянием, в котором все решится либо за 90 минут, либо за 120, либо вообще в серии пенальти.

По ЛЧ УЕФА принял очень правильное решение, разведя, в отличие от второго еврокубка, где в день играется два матча, игры по разным дням — слишком крутые намечаются противостояния, а такой график лишь подчеркивает их статус. Все матчи будут начинаться в 22.00 мск, в обычное лигочемпионское время.

«ПСЖ» (Франция) — «Аталанта» (Италия) (12 августа)

Одно из самых невероятных, интересных и непредсказуемых противостояний четвертьфинала. «ПСЖ» против «Аталанты» — это столкновение стилей, причем проявляется оно во всем. В клубной философии, в тренерских идеях и, наконец, в игровом стиле.

Правда, здесь речь не идет о противоположном футболе. Мы увидим сражение двух ультраатакующих команд, так что от безголевой ничьей зрители, можно сказать, застрахованы. Более того, можно сказать с большой уверенностью, что нас ждет от трех забитых мячей и больше.

При этом у обоих коллективов существуют нюансы, которые могут серьезно повлиять на события на поле.

«Пари Сен-Жермен» вновь стал чемпионом Франции, но свой титул оформил раньше всех в топ-чемпионатах и не по собственной воле — Лига 1 оказалась единственной из ведущих национальных лиг, где из-за пандемии свернули лавочку и зафиксировали результаты на момент остановки.

До четвертьфинала ЛЧ парижане провели всего два официальных матча — это были два финала национальных кубков. Сначала в Кубке Франции команда Томаса Тухеля разобралась с «Сент-Этьеном» (1:0), а затем в последнем розыгрыше Кубка французской лиги после 120-минутной нулевой ничьей по пенальти переиграла «Лион».

Говорить о стопроцентно набранных форме и тонусе, конечно, не приходится, особенно в сравнении с соперником, который отыграл 13 туров Серии А после рестарта. Но все же французский гранд обладает супермощным составом и априори является одним из фаворитов всего турнира.

Правда, есть у «ПСЖ» определенные кадровые проблемы. Так, в той самой игре с «Сент-Этьеном» травмировался Килиан Мбаппе. Глядя на его голеностоп сразу после эпизода, можно было сделать вывод, что в ЛЧ на него команда рассчитывать не сможет.

Но молодая футбольная суперзвезда пропустила только игру с «Лионом», восстанавливалась бешеными темпами и попала в заявку на матч с бергамасками. Тухель сначала говорил, что участие Мбаппе в четвертьфинале ЛЧ будет чудом, а теперь уже заявляет, что тот выйдет на поле, если не произойдет чего-то непредвиденного.

Попал в заявку и итальянский хавбек Марко Верратти , чья игра в пас очень важна в структуре Тухеля. Он получил повреждение во время одной из тренировок, столкнувшись с партнером, но его выход на поле все еще под вопросом.

А вот точно не сыграют не продлившие контракты на время доигровки сезона правый защитник Тома Менье , который точно был бы сейчас основным, и опытный нападающий Эдинсон Кавани. Выбыл из строя и левый латераль Левен Курзава, а Анхель ди Мария пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Непонятно, сыграет ли еще один защитник Тило Керер , который умудрился сломать ухо.

У «Аталанты» в кадровом плане все попроще, но не будет Йосипа Иличича , улетевшего домой решать личные проблемы. Да, подопечные Джан Пьеро Гасперини умеют играть и без серба, но все-таки его активность и мастерство очень были бы нужны на левом фланге атаки итальянцев, как раз там, где у соперника намечаются наибольшие проблемы.

«Аталанта» уже переписала историю в этом сезоне, причем не только клубную (впервые забравшись так далеко), но и всей Лиги чемпионов — еще никто не выходил в плей-офф, набрав после первого круга на групповом этапе ноль очков.

Команда Гасперини абсолютно точно выйдет на поле «Да Луш» без страха и создаст «ПСЖ» немало проблем. Команда Гасперини не может не вызывать симпатии, но французов это все мало волнует — они давно идут к своей цели, и Лига чемпионов еще никогда не была так близка.

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания) (13 августа)

На следующий день нас ждет противостояние немецкого «РБ Лейпциг» с испанским «Атлетико», победитель которого как раз и встретится в полуфинале с бенефициаром матча «ПСЖ» — «Аталанта».

И здесь предсказание сделать очень трудно. Команда Юлиана Нагельсманна выглядит выстроенной и очень сбалансированной. Когда она выходит на поле против весьма крепких по европейским меркам клубов, как, например, питерский «Зенит» на групповом этапе, она выглядит фактически коллективом без слабых мест. Да даже лондонский «Тоттенхэм» она убрала в 1/8 без вариантов.

Другое дело, что четвертьфинал ЛЧ — несколько иной уровень. А мадридский «Атлетико» — соперник совсем иного порядка.

Для команды Диего Симеоне, признанного кубкового бойца, формат, когда все решается в одной встрече, даже более выгоден.

«Матрасники» не зря прошли в четвертьфинале действующего пока обладателя главного клубного трофея континента английский «Ливерпуль» Юргена Клоппа, не испугавшись давления на «Энфилде».

Может быть, нынешней команде Симеоне где-то и не хватает классных атакующих исполнителей, как Тимо Вернер у соперника, но никуда не делись умение зажимать соперника в тиски и колоссальный опыт.

При Симеоне «Атлетико» выигрывал Лигу Европы и дважды доходил до финала Лиги чемпионов, уступая мадридскому «Реалу» в дополнительное время, куда тот перевел игру в последний момент, и в серии пенальти.

Но теперь «королевский клуб» уже выбит из борьбы, и его соседи нацелены на завоевание заветного трофея.

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) (14 августа)

Редкий случай, но в трех четвертьфиналах между собой сыграют команды, которые никогда не брали Лигу чемпионов, и только в паре «Барселона» — «Бавария» у соперников на двоих десять Кубков европейских чемпионов, по пять на брата.

Еще более удивительно, что в этом противостоянии есть фаворит, и это не «Барселона» с Лионелем Месси

Аргентинского капитана, который спит на антикоронавирусном матрасе, и на последних тренировках работал с фиксирующей повязкой на лодыжке (это профилактика, участию в матче не угрожает), соперники называют главной силой и лучшим игроком мира.

Однако при этом в «Баварии» уверены, что, при всем великолепии Месси, способного решить исход противостояния в одиночку, даже по части статуса лучшего прямо сейчас Роберт Левандовски как минимум ни в чем не уступает.

Что же до всей команды, то здесь у немецкого чемпиона, катком прошедшегося по Бундеслиге после рестарта и уничтожившего «Челси» и в ответном матче 1/8 финала (4:1 после весенних 3:0), реальный перевес.

«Барса» была нестабильна и до пандемии, но подошла к паузе в качестве лидера Ла Лиги, однако на рестарте безропотно отдала титул «Реалу», допустив слишком много осечек.

Проблем мюнхенцам могла бы доставить травма Кингсли Комана , но каталонский менеджмент забыл внести пункт о запрете на игры против «Барсы» в арендном договоре по Филиппе Коутиньо, и бразилец, который сейчас предельно мотивирован, теперь наверняка выйдет в старте на фланге.

Отдельной интригой будет сражение двух голкиперов сборной Германии — Ману Нойера и Марк-Андре тер Стегена. Прогрессивная футбольная общественность давно уже намекает, что голкипер «Баварии» на спаде, в то время как страж последнего рубежа «Барсы» лучший в мире.

В Мюнхене с этим категорически не согласны, а также используют все рычаги давления, чтобы положение на посту номер один в сборной не менялось. И личная встреча вратарей станет новым витком борьбы.

«Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) (15 августа)

А вот четвертый поединок четвертьфиналов выглядит самым однозначным. «Манчестер Сити» только что уничтожил в 1/8 финала сам «Реал». Команда Хосепа Гвардиолы очень заряжена и голодна. Она обладает просто сумасшедшим составом и мечтает о первой в клубной истории выигранной Лиги чемпионов.

«Лион» оказался при подготовке в том же положении, что и «ПСЖ», только до ЛЧ имел лишь один официальный матч. Правда, потом была ответная встреча 1/8 финала с итальянским «Ювентусом», закончившаяся устроившим «ткачей» поражением (1:2).

Против «Ман Сити» у «Лиона» практически нет аргументов, кроме настроя и того факта, что успех в этом турнире — последний шанс команды попасть в еврокубки в следующем сезоне.

Вот только одно но: в прошлом сезоне соперники уже встречались на групповом этапе в Лиге чемпионов, и тогда «Лион» взял четыре очка!