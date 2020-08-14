«Манчестер Сити» предложил €63 млн за Кулибали

«Манчестер Сити» сделал первый шаг к приобретению защитника «Наполи» Калиду Кулибали

Как сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере», «горожане» сделали предложение по 29-летнему сенегальскому футболисту в размере € 63 млн Итальянский клуб готов расстаться с Калиду, но, вероятно, потребует за него на несколько миллионов больше.

Ранее сообщалось об интересе к Кулибали со стороны « Манчестер Юнайтед », «Ливерпуля», «Пари Сен-Жермен» и других клубов.

Калиду выступает за «Наполи» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А.