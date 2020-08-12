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Гол 15-летнего Пиняева помог «Чертаново» обыграть «Иртыш» в матче ФНЛ 

ТАСС и ещё 24 5 часов назад
15-летний Пиняев забил первый гол в ФНЛ
Фото: РИА Новости
Московское "Чертаново" со счетом 2:1 обыграло омский "Иртыш" в гостевом матче третьего утра Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Голами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и вышедший на замену Сергей Пиняев (64). За "Иртыш" отличился Евгений Кузнецов (76), на 17-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Кирилл Морозов и покинул поле. Для Пиняева этот гол стал первым в ФНЛ.
Пиняеву 15 лет, в первых двух матчах первенства он отдал по голевой передаче. Находясь в системе "Чертаново", Пиняев неоднократно проходил стажировку в академии английского клуба "Манчестер Юнайтед", игрок является капитаном юношеской сборной России (до 16 лет). В матче первого тура он стал самым молодым игроком в истории лиги (15 лет 8 месяцев 30 дней), опередив по этому показателю Павла Маслова, который в сезоне-2015/16 сыграл за "Тюмень" в возрасте 15 лет 11 месяцев и 2 дней.
В следующем туре "Чертаново" встретится дома с 16 августа с брянским "Динамо", "Иртыш" в тот же день сыграет в Томске с "Томью".
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Футбол , Прочее , Кирилл Морозов , Павел Маслов , Евгений Кузнецов , Илья Молтенинов , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , Манчестер Юнайтед
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