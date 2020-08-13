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СМИ: Арсен Венгер отказался возглавить «Барселону» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Арсен Венгер отказался возглавить «Барселону»
Фото: Reuters
Французский тренер Арсен Венгер ответил отказом на предложение руководства испанского футбольного клуба "Барселона" возглавить команду. Об этом сообщает французский портал Le10sport.
Венгер возглавлял английский "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда провела 1218 матчей во всех турнирах, одержав 703 победы, 263 раза сыграв вничью и потерпев 252 поражения. Вместе с лондонским клубом Венгер трижды выиграл чемпионат Англии и по семь раз — Кубок и Суперкубок Англии. Также клуб впервые дошел до финала Лиги чемпионов (2006). Из клубов ведущих чемпионатов он также возглавлял французский "Нанси" и "Монако", который привел к победе в чемпионате Франции и завоеванию Кубка Франции.
"Барселона" заняла второе место в прошедшем чемпионате Испании. Сезон-2019/20 в качестве главного тренера каталонцев завершает Кике Сетьен, возглавивший команду в январе 2020 года. Ранее сообщалось, что клуб может возглавит бывший капитан Хави.
В пятницу "Барселона" проведет четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Баварией".
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Комментарии
Футбол , Прочее , Кике Сетьен , Арсен Венгер
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