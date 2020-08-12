Наказать Широкова: судья подал заявление в полицию

Избитый Романом Широковым судья подал заявление в полицию. Правоохранительные органы уже проверяют инцидент на наличие состава преступления. Тем временем о скандале неожиданно высказался рэпер Баста, который назвал решение рефери обратиться в органы «странным» и попытался оправдать агрессию Широкова тем, что в тот момент арбитр ассоциировался у него с «судейством в целом».

20-летний арбитр Никита Данченков , которого избил на поле Роман Широков, написал заявление в полицию на своего звездного обидчика. Об этом сообщил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

«Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. В больнице он получил все необходимые справки, а потом поехал в полицию. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьезно, и я его поддерживаю. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса», — приводит слова Французова ТАСС.

Также глава Московской судейской коллегии подчеркнул, что Широков не обращался к Данченкову лично, чтобы урегулировать конфликт, и не пытался связаться с Московской федерацией футбола.

Пост экс-капитана сборной России в Instagram, в котором тот акцентировал отдельное внимание на том, что Данченков не поставил якобы очевидный пенальти, чем и спровоцировал инцидент, Французов за искренние извинения не принял.

«Роман извинился через свой Instagram, ну и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим, мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, кто придет судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — подытожил глава судейской коллегии.

Московская федерация футбола также выступила на стороне Данченкова. Президент организации Сергей Анохин выразил сожаление о том, что его давний друг Широков позволил себе такое поведение на поле, и заверил, что федерация будет всеми силами защищать пострадавшего.

«Данченков — член московской городской коллегии судей, рекомендован для обслуживания игр в Олимп — Профессиональной футбольной лиге (третий по силе дивизион России. — «Газета.Ru»). Мы будем по максимуму защищать своего судью, выяснять, что с этим делать. Случай вопиющий, это не красит ни Романа, ни наш футбол. Мне исключительно жаль об этом говорить, так как с Романом я дружу больше 20 лет», — признался Анохин.

Ситуацию прокомментировали в Российском футбольном союзе (РФС), пообещав оказать Данченкову помощь в реабилитации.

«Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи Олимп-ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению», — гласит сообщение пресс-службы союза.

Полиция Москвы уже начала проверку по инциденту на поле — необходимо установить, есть ли там состав преступления, чтобы возбудить уголовное дело.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка на наличие признаков состава преступления, которая может занять до 30 дней. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Букмекеры уже начали принимать ставки на то, придется ли Широкову отвечать перед судом. Большинство пока склоняется к тому, что уголовного дела не будет и серьезных последствий удастся избежать.

Напомним, призеру Евро-2008 в составе сборной России может грозить тюремное заключение, если полиция установит, что он нанес пострадавшему средние или тяжкие телесные повреждения.

«В случае, если у потерпевшего диагностированы побои и будет установлен хулиганский мотив, то возбуждение уголовного дела возможно по 116-й статье («Побои»). Наказание там до двух лет лишения свободы, но возможно примирение сторон», — рассказал «Чемпионату» адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

«Нет никакой разницы, где это произошло: на футбольном, на хоккейном поле, на улице, — уточнил юрист Андрей Князев . — Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены. Обычно, если драки происходят на футбольных полях, следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тысяч рублей. Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом».

На данный момент сложно сказать, насколько тяжкие повреждения получил Данченков. Сам он сообщил в Instagram, что пробыл в больнице четыре часа, пока ему накладывали швы и проводили различные обследования. При этом чувствует себя молодой человек нормально.

«Самое главное, что вроде со мной все нормально. Как говорится, что не убьет тебя — сделает сильнее. Поэтому продолжаем идти дальше и работать. Это тяжелый момент для меня и моих близких. Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и удачи!» — сказал Данченков на видео в «сторис».

Любопытно, что не все поддержали решение 20-летнего арбитра написать заявление на Широкова.

Так, Василий Уткин похвалил Данченкова за мужество показать красную карточку «потерявшей края звезде», однако отметил, что «с говном судятся только мухи».

«Этот парень вытягивает руку с картонкой вверх. Это лучший момент российского футбольного сезона. Потому что в этом долг, как он это понимает, и большое мужество.

Это не про Широкова история, он давно говна кусок. Это история про Никиту Данченкова. И не надо подавать на Широкова в суд. С говном судятся только мухи, а мужчины перешагивают.

Я жду удовольствия познакомиться с тобой, Никита», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

А рэпер Баста, владеющий футбольным клубом СКА из Ростова, даже попытался оправдать экс-капитана сборной России, предположив, что этим агрессивным поступком он выразил свое недовольство российским судейством в целом.

«То, что Широков позволил себе во время матча — ну, всякое бывает, это же мужская игра. На мой взгляд, арбитру не надо слишком серьезно относиться к таким вещам. То, что он собрался писать заявление — это странно.

Просто у всех накипело, и произошла вспышка. Судья в том матче ассоциировался с судейством в целом. Это, конечно, неприемлемо, но футбол — это эмоции, религия. И тот, кто им живет, радикально относится к некоторым вещам», — заявил Баста на пресс-конференции амбассадоров «Париматч».