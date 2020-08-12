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«Ждем наказаний»: РФС признал ошибку, «Спартак» жаждет крови 

Газета.Ru 2 часа назад
«Ждем наказаний»: РФС признал ошибку против «Спартака»
Фото: Газета.Ru
В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи». Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов заявил, что теперь клуб ждет решений по «постам и наказаниям действующих лиц». Тем временем главный арбитр матча Василий Казарцев прошел проверку на детекторе лжи и может быть отстранен пожизненно.
Хотя Леонид Федун и объявил о том, что «Спартак» все же не будет сниматься с чемпионата, а комиссия Российского футбольного союза (РФС) официально признала ошибочным решающий пенальти в ворота красно-белых в матче с «Сочи» (2:2), скандал имени судьи Василия Казарцева и его видеоассистента Алексея Еськова еще далек от завершения.
Генеральный директор «народной команды» Шамиль Газизов прокомментировал выводы экспертно-судейской комиссии РФС по поводу всех спорных моментов встречи с сочинцами и подчеркнул, что претензии к работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) все еще не исчерпаны.

«Мы удовлетворены тем, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными. Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Леонида Калошина (руководитель проекта внедрения VAR в российском футболе. — «Газета.Ru») в эфире «Матч ТВ», где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол VAR.

Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет», — приводит слова Газизова РИА «Новости».

Напомним, Калошин в том эфире пытался объяснить логику Еськова, который почему-то не подсказал Казарцеву, что тот совершает очевидную ошибку с назначением пенальти, несмотря на то что имел в своем распоряжении замедленные видеоповторы со всех ракурсов и даже сам считал, что 11-метровый ставить не надо.
По словам Калошина, дело было в том, что видеопомощник не имеет права трактовать игровой момент за главного арбитра. Если судья считает, что контакт тянет на пенальти, то ассистент за VAR должен лишь проверить, был ли контакт, чтобы избежать очевидной ошибки.
То есть в случае с тем самым 11-метровым, который Казарцев назначил за якобы совершенный фол Самуэля Жиго на Анатолии Немченко, Еськов должен был лишь посмотреть, действительно ли ноги соперников соприкоснулись. А давать советы Казарцеву по поводу того, можно ли ставить за такое пенальти, в обязанности видеоассистента не входит.

«Когда судья на поле принимает решение, видеоассистент задает себе глобальный вопрос — есть ли тут явная и очевидная ошибка или у судьи имеются основания для принятия такого решения.

Если VAR-арбитр понимает, что у судьи были хоть какие-то основания для такого решения, то ответ на этот глобальный вопрос — нет. В случае с Жиго и Немченко был контакт ног, значит, какие-то основания для пенальти были, и очевидной ошибки нет», — считает Калошин.

Однако в «Спартаке» с такой трактовкой протокола VAR явно не согласны.
«Калошин пытался что-то объяснить, а только больше всех запутал. Мне это больше всего не понравилось. Сброс на какие-то протоколы — это все несерьезно. Надеюсь, изменения будут.

«Спартак» борется и будет бороться с несправедливостью в футболе. Мы будем ждать решения РФС по постам, по наказаниям действующих лиц», — заявил Газизов «Чемпионату».

Экспертно-судейская комиссия РФС также признала, что Еськов был не прав в том, что позволил Казарцеву совершить ошибку: в протоколе VAR есть пункт о том, что видеоассистент имеет право пригласить главного к монитору в сложных ситуациях, чтобы тот сам оценил эпизод со всех ракурсов.

«Решение видеопомощника Еськова о невмешательстве признано комиссией неверным, так как ситуация на 88-й минуте матча между командами «Спартак» и «Сочи» является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR. Ссылка Еськова на неочевидность игрового эпизода и регламент VAR не подтверждаются фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров», — гласит заявление на официальном сайте РФС.

Пока не объявлено, какую ответственность понесут за свою ошибку Казарцев с Еськовым. Популярный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян писал, что главного арбитра скандального матча могут отстранить до конца года, а по информации «Спорт-Экспресса», велика вероятность, что его и вовсе дисквалифицируют пожизненно.
Известный арбитр Игорь Федотов считает, что Казарцев уже может уходить из футбола.

«При Викторе Кашшаи (руководитель департамента судейства РФС. — «Газета.Ru») Казарцев судить не будет, а так он может заканчивать карьеру. Если его не реабилитируют до зимы — это конец. Он не молодой, не судья ФИФА, он просто никому не нужен.

Убирать Еськова не будут — он судья ФИФА. РФС не пойдет на потерю места в ФИФА, а вот Казарцева уберут — он даже в ФНЛ судить не будет, да еще и с таким клеймом», — сказал Федотов «Чемпионату».

К слову, Казарцев уже прошел проверку на детекторе лжи, которая должна выявить, был ли он предвзят к «Спартаку» по каким-либо незаконным причинам. Сообщается, что результаты полиграфа могут быть расшифрованы уже завтра, 13 августа. Еськов также должен пройти проверку на этой неделе.
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Футбол , Статьи , Самуэль Жиго , Василий Казарцев , Алексей Еськов , Шамиль Газизов , Игорь Федотов , Анатолий Немченко , Леонид Федун , Виктор Кашшаи , Леонид Калошин , Спартак , РФС , Газета.Ru , РИА Новости
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