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У Смолова в Барселоне украли часы стоимостью 300 тысяч евро 

Советский спорт и ещё 11 32 минуты назад
У Смолова украли дорогущие часы в ночном клубе
Фото: РИА Новости
Нападающий полгода играл в Испании на правах аренды.
Нападающий Федор Смолов стал жертвой грабителей в Барселоне.
Как сообщает издание El Caso, россиянин был ограблен 19 июля после гостевого матча «Сельты» против «Эспаньола» (0:0). Во время отдыха у Смолова были украдены часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро.
Напомним, Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», выступал за «Сельту» на правах аренды с января 2020 года. В 14 проведенных матчах нападающий забил два гола. Россиянин огорчил «Реал» и «Барселону».
После окончания аренды Смолов вернулся в «Локомотив».
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Футбол , Федор Смолов , Реал , Локомотив
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