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Барановская рассказала, как помогла Аршавину получить миллионный контракт 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
Барановская раскрыла тайну миллионов Аршавина
Фото: РИА Новости
Юлия Барановская обмолвилась, как на самом деле её бывший муж Андрей Аршавин получил многомиллионный контракт. Оказалось, что телеведущая подсказала ему попросить больше у руководства «Арсенала».
Когда ведущая и футболист только начали встречаться, никакого хорошего контракта у Аршавина не было, чаще всего он сидел на скамейке запасных, рассказала Барановская во время шоу «Конечно, Вася!», одной из ведущих которого она является. Его карьера резко пошла вверх после чемпионата Европы, где сенсационно выступила российская сборная.
И тогда Аршавину стали поступать хорошие предложения от зарубежных команд, супруги переехали жить в Англию. Футболист заключил хороший контракт с «Арсеналом».

Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала — проси три. Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять, — сказала Барановская.

У ведущей от футболиста два сына и дочь, отец после расставания с их матерью долго с ними не общался.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками роликом, снятым в Красной Поляне. Сочинские красоты мать троих детей футболиста Андрея Аршавина решила осмотреть с высоты птичьего полёта.
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Комментарии 2
Футбол , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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