Неймар повторил рекорд Месси

Бразильский нападающий Неймар, выступающий за парижский футбольный клуб ПСЖ, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» совершил 16 успешных обводок, повторив рекорд турнира, установленный Лионелем Месси

По данным статистического ресурса Opta Sports, аргентинец из «Барселоны» обвёл соперников 16 раз в матче с « Манчестер Юнайтед » в 2008 году. При этом конкурент Opta в сфере футбольной статистики — портал WhoScored — считает 28-летнего бразильца единоличным рекордсменом. По альтернативным данным, Месси с 11 обводками делит второе место с игроком «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Как передавал NEWS.ru, парижане прошли в полуфинал ЛЧ, забив «Аталанте» дважды на последних минутах. Неймар не отличился забитыми мячами, но поучаствовал в обоих голевых комбинациях. Последний раз ПСЖ проходил так далеко в главном клубном турнире Европы 25 лет назад.