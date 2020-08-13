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Неймар повторил рекорд Месси по обводкам в матче ЛЧ 

News.ru и ещё 3 3 часа назад
Неймар повторил рекорд Месси
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразильский нападающий Неймар, выступающий за парижский футбольный клуб ПСЖ, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» совершил 16 успешных обводок, повторив рекорд турнира, установленный Лионелем Месси.
По данным статистического ресурса Opta Sports, аргентинец из «Барселоны» обвёл соперников 16 раз в матче с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. При этом конкурент Opta в сфере футбольной статистики — портал WhoScored — считает 28-летнего бразильца единоличным рекордсменом. По альтернативным данным, Месси с 11 обводками делит второе место с игроком «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Как передавал NEWS.ru, парижане прошли в полуфинал ЛЧ, забив «Аталанте» дважды на последних минутах. Неймар не отличился забитыми мячами, но поучаствовал в обоих голевых комбинациях. Последний раз ПСЖ проходил так далеко в главном клубном турнире Европы 25 лет назад.
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Футбол , Лионель Месси , Манчестер Юнайтед
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