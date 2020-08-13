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Роналду предложили «Барселоне» 

Lenta.ru и ещё 17 40 минут назад
Роналду предложили «Барселоне»
Фото: Reuters
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает журналист BBC Sport Гильем Балаге.
По информации источника, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, предложил услуги 35-летнего португальца каталонцам. Отмечается, что зарплата форварда в связи с пандемией коронавируса стала обременительной для руководства «Ювентуса», поэтому клуб захотел расстаться с игроком. Также футболист был предложен ПСЖ и клубам Североамериканской футбольной лиги..
В сентябре 2019-го La Gazzetta dello Sport назвала зарплату Роналду в «Ювентусе». По информации издания, годовой оклад форварда составляет 31 миллион евро. Это делает его самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии.
Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Он принял участие в 89 матчах в составе команды, забил 65 мячей и отдал 18 голевых передач.
Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.
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Футбол , Криштиану Роналду
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