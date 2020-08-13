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Кубок Англии по футболу в новом сезоне пройдет без переигровок 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В Кубке Англии не будет переигровок
Фото: Reuters
Кубок Англии по футболу в сезоне-2020/21 состоится без переигровок. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).
С целью облегчения календаря на фоне пандемии коронавируса FA приняла решение отказаться от переигровок в случае ничейного результата в основное время матча.
Розыгрыш стартует 1 сентября, финал на стадионе "Уэмбли" состоится 15 мая 2021 года.
Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский "Арсенал", который в финале переиграл другой столичный клуб "Челси" (2:1). Кубок Англии является старейшим клубным турниром по футболу — он проводится с 1871 года.
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