В Кубке Англии не будет переигровок

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Кубок Англии по футболу в сезоне-2020/21 состоится без переигровок. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

С целью облегчения календаря на фоне пандемии коронавируса FA приняла решение отказаться от переигровок в случае ничейного результата в основное время матча.

Розыгрыш стартует 1 сентября, финал на стадионе "Уэмбли" состоится 15 мая 2021 года.

Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский "Арсенал", который в финале переиграл другой столичный клуб "Челси" (2:1). Кубок Англии является старейшим клубным турниром по футболу — он проводится с 1871 года.