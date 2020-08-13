Серьезное повреждение: Кокорин не сыграет с «Ахматом» 

Нападающий Александр Кокорин , подписавший в межсезонье трехлетний контракт с московским «Спартаком» , не сможет дебютировать и в матче второго тура РПЛ против «Ахмата». Повреждение, полученное им на тренировке перед первым туром, оказалось серьезнее изначальных прогнозов.

Страсти после матча первого тура Российской Премьер-лиги с участием московского «Спартака» против «Сочи» (2:2), закончившегося колоссальным скандалом и, видимо, перестановками в судейском корпусе, а также изменениями в подходе арбитров к работе, только-только немного утих, а на носу уже вторая игра красно-белых.

14 августа во втором туре РПЛ подопечным Доменико Тедеско предстоит принять на своем поле грозненский «Ахмат».

И в этом матче, как и в игре против сочинцев, не выйдет на поле в новой для себя красно-белой футболке с родным девятым номером нападающий Александр Кокорин, подписавший в межсезонье трехлетний контракт с клубом.

Против «Сочи» форвард, с которым связываются очень большие надежды, не сыграл из-за полученного на одной из тренировок в подготовительном к матчу цикле мышечной травмы.

Главный тренер уже на послематчевой пресс-конференции не делал никаких прогнозов по участию футболиста в следующем поединке, но сам Александр заявлял, что ничего серьезного не случилось и выражал надежду выйти на поле «Открытие-Арены» во втором туре.

Еще 12 августа «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию, что Кокорин, вероятно, не сыграет из «Ахматом», так как из-за повреждения икроножной мышцы по-прежнему не участвует в тренировках своей новой команды.

В итоге за день до игры стало известно, что футболист действительно не выйдет на поле, причем не только с грозненцами, но и против «Уфы» в третьем туре. По информации журналиста Максима Алланазарова, МРТ показала, что икроножная мышца травмирована несколько сильнее, нежели изначально предполагалось.

В качестве срока возвращения Кокорина в строй называются ориентировочно 12 дней.

«У Кокорина есть небольшие проблемы с мышцами. Отслеживаем динамику лечения каждый день. Сложно сказать, когда именно он вернется в строй. Мы постоянно на связи с медицинским штабом. Полностью им доверяем и надеемся на скорейшее выздоровление Александра, — рассказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

— Конечно, невесело, что оба наших игрока до сих пор не могут помочь команде по разным причинам. У Кокорина мышечная травма, Урунов перенес вирус и три недели не мог тренироваться.

Сейчас он работает вместе с командой плюс вместе с тренером по физподготовке, выполняет дополнительные упражнения. Динамика положительная. Надеемся, он будет играть как можно скорее.

Что касается позиций для усиления, то мы приехали сюда чуть менее года назад, начали строить молодую команду. У нас есть футболисты, способные играть и в центре полузащиты, и справа: есть Ещенко, Рассказов, Зобнин. Так что обходимся собственными силами».

Что до второго новичка красно-белых, то купленный у «Уфы» Остон Урунов переболел после возобновления сезона коронавирусом и не набрал кондиции.

Тем временем 19-летний полузащитник сборной Узбекистана набрал покупок в магазинах Gucci и Louis Vuitton , фотографию с которыми выложил в своем Instagram утром 13 августа, однако чуть позже, видимо, во избежание негативной реакции болельщиков, удалил.

Отсутствие новичков, конечно, неприятно, но глобально не должно помешать спартаковцам в ближайших матчах. В первом туре за красно-белых отличились оба вышедших в старте форварда — Александр Соболев Джордан Ларссон , — а ведь есть еще Эсекьель Понсе, который в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром команды и сейчас тоже в строю.

В полузащите же без свежей крови в игре с «Сочи» все равно не обошлось. Тедеско выпустил туда проведшего вторую часть прошлого сезона и ярко проявившего себя в аренде в самарских «Крыльях Советов» Максима Глушенкова . В первом туре он не использовал два верных момента, но порадовал открываниями, скоростью и нацеленностью.

Главным фокусом в противостоянии «Спартака» и «Ахмата» теперь наверняка станет работа арбитров, в том числе и тех, кто поможет главному рефери на VAR.