Главный тренер «Барселоны» сделал заявление

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал разгром в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии». Его слова передает Sports.ru.
«Это невероятно унизительное и болезненное поражение», — сказал он, отметив, что многие из голов в ворота сине-гранатовых были заслуженными.
«"Бавария" была очень эффективна», — признал он.
Сетьен отказался говорить о своем будущем в клубе.
«Сейчас слишком рано думать о том, продолжу ли я работу или нет. Это зависит не от меня», — отметил тренер.
В ночь на 15 августа немецкий клуб обыграл испанцев в четвертьфинале ЛЧ со счетом 8:2. Каталонский клуб покинул турнир. Впервые с 2014 года сине-гранатовые остались без трофеев. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и розыгрыша Кубка Испании.