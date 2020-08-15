Главный тренер «Барселоны» сделал заявление

Все новости на карте

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал разгром в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии». Его слова передает Sports.ru.

«Это невероятно унизительное и болезненное поражение», — сказал он, отметив, что многие из голов в ворота сине-гранатовых были заслуженными.

«"Бавария" была очень эффективна», — признал он.

Сетьен отказался говорить о своем будущем в клубе.

«Сейчас слишком рано думать о том, продолжу ли я работу или нет. Это зависит не от меня», — отметил тренер.

В ночь на 15 августа немецкий клуб обыграл испанцев в четвертьфинале ЛЧ со счетом 8:2. Каталонский клуб покинул турнир. Впервые с 2014 года сине-гранатовые остались без трофеев. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и розыгрыша Кубка Испании.