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Главный тренер «Барселоны» прокомментировал разгром от «Баварии» 

Lenta.ru и ещё 24 33 минуты назад
Главный тренер «Барселоны» сделал заявление
Фото: Reuters
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал разгром в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии». Его слова передает Sports.ru.

«Это невероятно унизительное и болезненное поражение», — сказал он, отметив, что многие из голов в ворота сине-гранатовых были заслуженными.

«"Бавария" была очень эффективна», — признал он.

Сетьен отказался говорить о своем будущем в клубе.

«Сейчас слишком рано думать о том, продолжу ли я работу или нет. Это зависит не от меня», — отметил тренер.

В ночь на 15 августа немецкий клуб обыграл испанцев в четвертьфинале ЛЧ со счетом 8:2. Каталонский клуб покинул турнир. Впервые с 2014 года сине-гранатовые остались без трофеев. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и розыгрыша Кубка Испании.
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