Слуцкий дисквалифицирован на два матча РПЛ 

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
«КДК РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принял решение дисквалифицировать главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.
Помимо дисквалификации, бывший главный тренер сборной России оштрафован на 200 тысяч рублей.
Напомним, что Слуцкий получил удаление в перерыве матча первого тура российской Премьер-лиги против московского «Локомотива», в котором его команда уступила со счётом 2:0.
Отметим, что в первом тайме арбитр принял неоднозначное решение, не назначив пенальти в ворота «Локомотива» после падения Ивана Игнатьева в чужой штрафной.