Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор

Слуцкий дисквалифицирован на два матча РПЛ 

Евро-футбол.Ру и ещё 28 1 час назад
Слуцкий дисквалифицирован на два матча РПЛ
Фото: РИА Новости
Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

«КДК РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принял решение дисквалифицировать главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Помимо дисквалификации, бывший главный тренер сборной России оштрафован на 200 тысяч рублей.
Напомним, что Слуцкий получил удаление в перерыве матча первого тура российской Премьер-лиги против московского «Локомотива», в котором его команда уступила со счётом 2:0.
Отметим, что в первом тайме арбитр принял неоднозначное решение, не назначив пенальти в ворота «Локомотива» после падения Ивана Игнатьева в чужой штрафной.
Видео дня. «Спартак» продолжит выступление в РПЛ
Евро-футбол.Ру: последние новости
Известны подробности проверки судьи Казарцева на полиграфе Известны подробности проверки судьи Казарцева на полиграфе ​Форварда БАТЭ арестовали за участие в митинге в Беларуси ​Форварда БАТЭ арестовали за участие в митинге в Беларуси Матч ПФЛ между «Сатурном» и «Сахалином» отменён из-за коронавируса Матч ПФЛ между «Сатурном» и «Сахалином» отменён из-за коронавируса
Футбол , Иван Игнатьев , Леонид Слуцкий , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Барановская раскрыла тайну миллионов Аршавина
Барановская раскрыла тайну миллионов Аршавина
Роналду выложил фото с возлюбленной
Роналду выложил фото с возлюбленной
Игроков «Зенита» накажут за имитацию полового акта
Игроков «Зенита» накажут за имитацию полового акта
Домрачева выступила с призывами к силовикам
Домрачева выступила с призывами к силовикам
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение